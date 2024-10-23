Отменная закуска на любой случай: морковь по-армянски

Можно готовить круглый год: универсальный вариант на любой случай. Не претендую на аутентичность рецепта, но в любом случае могу сказать: получается очень вкусно! Подавать можно в качестве закуски, тёплого или холодного гарнира к мясу.
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