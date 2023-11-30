Любовный гороскоп на декабрь для всех знаков зодиака

Чем сердце успокоится фото: Getty ImagesЕсли вы из тех, кто любит проводить декабрь, подводя итоги, вас ждет хорошая новость: 1 декабря Меркурий входит в Козерог и становится ретроградным до 13-го числа, создавая на своем пути ряд продуктивных аспектов.