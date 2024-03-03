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ВСУ атаковали Крым десятками дронов. Движение по трассе «Таврида» и Крымскому мосту перекрывали

ВСУ атаковали Крым десятками дронов. Движение по трассе «Таврида» и Крымскому мосту перекрывали

Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО уничтожили над Крымом 38 дронов ВСУ Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Крымским полуостровом 38 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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