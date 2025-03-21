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Аргументы и Факты

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Фетисов: Гретцки великий хоккеист, поэтому радуется за успехи Овечкина

Фетисов: Гретцки великий хоккеист, поэтому радуется за успехи Овечкина

Канадец Уэйн Гретцки является великим хоккеистом, поэтому он и радуется за выступающего за клуб из НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» российского хоккеиста Александра Овечкина, которому осталось всего восемь шайб, чтобы побить его рекорд.

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