Фетисов: Гретцки великий хоккеист, поэтому радуется за успехи Овечкина

Канадец Уэйн Гретцки является великим хоккеистом, поэтому он и радуется за выступающего за клуб из НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» российского хоккеиста Александра Овечкина, которому осталось всего восемь шайб, чтобы побить его рекорд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии