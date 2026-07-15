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Черданцев и Моссаковский прокомментируют матч за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом»

« Матч ТВ » назвал комментаторов, которые будут работать на матче за Olimpbet Суперкубок России.  Игру между « Спартаком » и « Зенитом » прокомментируют  Георгий Черданцев и Михаил Моссаковский.

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