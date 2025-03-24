В следующем году Starship будет летать еженедельно, заявил Маск

Восьмой испытательный полет транспортной системы Starship, / © SpaceX По словам Маска, сейчас инженеры совершенствуют дизайн третьей версии Starship, которая позволит выводить на околоземную орбиту более 100 тонн полезной нагрузки, что позволит запускать примерно 54 спутника Starlink V3.
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