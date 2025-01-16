"Необходимо мужское население". Россиян призвали готовиться к мобилизации

Со слов зампреда комитета Госдумы по обороне, в данный момент стране хватает добровольцев, однако необходимо учитывать долгосрочные угрозы Зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил о необходимости подготовки мужского населения России к возможной мобилизации.
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