"Необходимо мужское население". Россиян призвали готовиться к мобилизации

Со слов зампреда комитета Госдумы по обороне, в данный момент стране хватает добровольцев, однако необходимо учитывать долгосрочные угрозы Зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил о необходимости подготовки мужского населения России к возможной мобилизации.