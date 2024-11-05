Пул 89: ямальцы вместе с губернатором Артюховым увидели старт ракеты "Союз"

Семья ямальских оленеводов Пяк, которую в апреле российский президент Владимир Путин поздравлял с золотой свадьбой по телефону, смогла вместе с губернатором Ямала Дмитрием Артюховым наблюдать за пуском ракеты "Союз" с космодрома "Восточный".
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