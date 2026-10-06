Полковник ВС ВСУ анонсировал увеличение доли реактивных БПЛА в ударах России

Россия может увеличить долю реактивных «Гераней» при атаках на Украину. Об этом заявил заместитель командующего Воздушных сил ВСУ Юрий Черевашенко.
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