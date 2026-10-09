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Пятый канал

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«Болел, горел и наконец услышал»: Саграда о новом альбоме

«Болел, горел и наконец услышал»: Саграда о новом альбоме

Поклонники русского рэпа в Петербурге совсем скоро смогут услышать живое выступление Артема Саграды. Он выйдет на сцену клуба «Дуглас» — вместе с группой «Соль земли» — 21-го октября.

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