⏺Лучшее время проезда через Крымский мост⏺ Инфографику подготовил оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру: @most_official ⏰ О том, какая ситуация на подъезде к Крымскому мосту со стороны полуострова и Кубани, сколько времени займет дорога — знает telegram-бот @k24tv_bo⏺ Инфографику подготовил оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру: @most_official ⏰ О том, какая ситуация на подъезде к Крымскому мосту со стороны полуострова и Кубани, сколько времени займет дорога — знает telegram-бот @k24tv_bot@k24tv_bot.