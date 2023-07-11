Крым 24 Все новости Крыма

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⏺Лучшее время проезда через Крымский мост

⏺Лучшее время проезда через Крымский мост

⏺Лучшее время проезда через Крымский мост⏺ Инфографику подготовил оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру: @most_official ⏰ О том, какая ситуация на подъезде к Крымскому мосту со стороны полуострова и Кубани, сколько времени займет дорога — знает telegram-бот @k24tv_bo⏺ Инфографику подготовил оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру: @most_official ⏰ О том, какая ситуация на подъезде к Крымскому мосту со стороны полуострова и Кубани, сколько времени займет дорога — знает telegram-бот @k24tv_bot@k24tv_bot.

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