С благословения тяжелого люкса: стало известно, где нашел Киркоров мать своих детей

Поп-король свято хранит имя суррогатной помощницы, благодаря которой стал отцом. Филипп Киркоров с детьми соцсетиЧем старше становятся дети Филиппа Киркорова, тем больше общественность волнует вопрос, благодаря кому же поп-король стал отцом.
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