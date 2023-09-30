С благословения тяжелого люкса: стало известно, где нашел Киркоров мать своих детей

Поп-король свято хранит имя суррогатной помощницы, благодаря которой стал отцом. Филипп Киркоров с детьми соцсетиЧем старше становятся дети Филиппа Киркорова, тем больше общественность волнует вопрос, благодаря кому же поп-король стал отцом.