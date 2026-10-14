Путин заявил о выходе киберугроз на новый уровень

В ходе совещания, посвященного укреплению информационной безопасности, глава российского государства Владимир Путин обратил внимание на то, что цифровая трансформация влечет за собой качественно иные вызовы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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