Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 255 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Редько
    Вот давайте без этих манипуляций. Допустим я, христианка, накосячила и вообще веду себя неподобающе, допустим меня пр...Почему на Западе ...
  • Кошмар
    Те люди, кто был в Крокусе 9 марта на концерте Шамана, говорят, что видели там в это время этих террористов. То есть ...Почему на Западе ...
  • Татьяна Пушкарь
    Да Пусть на рудниках работают и баланду хлебают а наши их там еще и добьютПрямо из суда дом...

Полковник запаса ФСБ Андрей Приспешкин – о странностях исполнителей теракта в «Крокусе» и о том, кто был заказчиком:

Полковник запаса ФСБ Андрей Приспешкин – о странностях исполнителей теракта в «Крокусе» и о том, кто был заказчиком:

По мере того, как уходит первый шок, начинают появляться вопросы, которые позволяют предположить, что четверка таджиков была только «вершиной айсберга» этого преступления.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalija Osminina
Они вышли из ЕС потому, что знали, что кто бы ни пришел к власти в США, он будет валить Европу-деиндустриализировать её в свою пользу. Пришел тогда в Президенты Трамп и Борис Джонсон сразу после его инагурации  прибежал к нему с планом, как работать в этом направлении сообща. Трамп брексит одобрил. 4 года они вместе работали не покладая рук, и тут пришел Байден и решил не отдавать в руки Лондона ни Украину, ни Европу - старая лиса выгнала рыжего зайчика из облюбованной им избушки)).  Сейчас Лондон вместе с Трампом мстят Байдену. Для этого им нужно, чтобы Россия наконец-то &quot;НАЧАЛА&quot; СВО- стала жестко разрушать инфраструктуру Украины, чтобы потом запустить туда Залужного для  превращения Украины в Руину. Чтобы ни одна из транскорпораций Бидона (Блэк Рок, Масанта и пр.) не зашла туда. И параллельно обострить  мигранский вопрос в России. Нанести ей  свой последний удар. Поскольку Лондон через свои МИ6 давно подготовил Среднюю Азию и Казахстан на бунт против русских. Осталось дать сигнал. Таковым и послужила спичка Крокус центра.
Ответить
3 час.
Татьяна Ермолова
Наверняка были и ещё остаются помошнички на воле! Необходимо подчистить всех! А британская корона до сих пор не понимает, почему в их семейке всё хреново?
Ответить
2 час.
Natalija Osminina
Вы думаете это Божье наказание? А я предполагаю, что один клан Великобритании убирает другой. Сейчас же там приходят прагматики на место банкиров.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх