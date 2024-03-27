Полковник запаса ФСБ Андрей Приспешкин – о странностях исполнителей теракта в «Крокусе» и о том, кто был заказчиком:

Natalija Osminina

Они вышли из ЕС потому, что знали, что кто бы ни пришел к власти в США, он будет валить Европу-деиндустриализировать её в свою пользу. Пришел тогда в Президенты Трамп и Борис Джонсон сразу после его инагурации прибежал к нему с планом, как работать в этом направлении сообща. Трамп брексит одобрил. 4 года они вместе работали не покладая рук, и тут пришел Байден и решил не отдавать в руки Лондона ни Украину, ни Европу - старая лиса выгнала рыжего зайчика из облюбованной им избушки)). Сейчас Лондон вместе с Трампом мстят Байдену. Для этого им нужно, чтобы Россия наконец-то "НАЧАЛА" СВО- стала жестко разрушать инфраструктуру Украины, чтобы потом запустить туда Залужного для превращения Украины в Руину. Чтобы ни одна из транскорпораций Бидона (Блэк Рок, Масанта и пр.) не зашла туда. И параллельно обострить мигранский вопрос в России. Нанести ей свой последний удар. Поскольку Лондон через свои МИ6 давно подготовил Среднюю Азию и Казахстан на бунт против русских. Осталось дать сигнал. Таковым и послужила спичка Крокус центра.