Мадуро призвал уехавших венесуэльцев вернуться в страну

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал мигрантов, ранее выехавших из страны, вернуться. По его мнению, обстановка в стране стала лучше для жизни, во вторник, 28 января, ТАСС со ссылкой на выступление венесуэльского лиера по национальному телевидению.