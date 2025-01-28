Мадуро призвал уехавших венесуэльцев вернуться в страну

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал мигрантов, ранее выехавших из страны, вернуться. По его мнению, обстановка в стране стала лучше для жизни, во вторник, 28 января, ТАСС со ссылкой на выступление венесуэльского лиера по национальному телевидению.
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