В России могут ввести маркировку для банкоматов

Российское правительство может ввести маркировку для банкоматов. О запуске такого эксперимента говорится в письме директора департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ Юрия Плясунова, которое в марте было направлено в Центр разработки перспективных технологий (ЦРПТ).
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