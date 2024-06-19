В России могут ввести маркировку для банкоматов

Российское правительство может ввести маркировку для банкоматов. О запуске такого эксперимента говорится в письме директора департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ Юрия Плясунова, которое в марте было направлено в Центр разработки перспективных технологий (ЦРПТ).