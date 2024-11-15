Депутаты избили работника автосервиса и облили его из огнетушителя

Фото: life.ru Новости дня за сегодня сообщают о том, что во Владимирской области столкнулась с серьезным инцидентом, в котором участвуют два местных депутата, теперь оказавшиеся под следствием за хулиганские действия.
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