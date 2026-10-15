“A computer error caused a backlog of hundreds of thousands of voter registrations in Texas, sending election workers scrambling to process them before early voting starts on Monday,” the New York Times reports.
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