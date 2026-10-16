Уваров рассказал об эпизоде чемпионата мира 1990 года, когда в матче против Румынии голкипер Лэкетуш один на один с соперником, а вратарь Дасаев вдруг падает в дальний угол, показывая сомнение в собственной реакции.
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