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Соскин заявил о бессилии Зеленского против ударов России и призвал его уйти

Соскин заявил о бессилии Зеленского против ударов России и призвал его уйти

Бывший советник экс-премьера Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинский президент Владимир Зеленский, а также министр обороны Рустем Умеров должны уйти в отставку из-за неспособности защитить страну от российских ударов.

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