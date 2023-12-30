Соскин заявил о бессилии Зеленского против ударов России и призвал его уйти

Бывший советник экс-премьера Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинский президент Владимир Зеленский, а также министр обороны Рустем Умеров должны уйти в отставку из-за неспособности защитить страну от российских ударов.
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