Средний лимит по кредитным картам в РФ продолжает снижаться

В декабре 2024 года средний размер лимитов по новым кредитным картам составил 98,8 тысячи рублей. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), этот показатель снизился на 2,1% по сравнению с ноябрем 2024 года, когда сумма была 100,9 тысячи рублей.