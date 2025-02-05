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FinFax - Новости банков и вкладов

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Средний лимит по кредитным картам в РФ продолжает снижаться

Средний лимит по кредитным картам в РФ продолжает снижаться

В декабре 2024 года средний размер лимитов по новым кредитным картам составил 98,8 тысячи рублей. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), этот показатель снизился на 2,1% по сравнению с ноябрем 2024 года, когда сумма была 100,9 тысячи рублей.

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