Разгром авторынка: россияне уверены, что Украина станет союзным государством

Мы провели опрос среди многомиллионной аудитории портала «АвтоВзгляд», чтобы выяснить, как же отразится вспыхнувший российско-украинский кризис на автомобильной жизни страны? Итоги, надо признать, оказались довольно неожиданными, хотя и ожидаемыми.