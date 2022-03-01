FiNE-NEWS

1 232 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Жаров
    "Нужно давать мразям любые подобные обещания, гарантии и идти на любые уступки. А вешать.. . Вешать их будем потом» ....Киев предложил ро...
  • АНП
    Господин художник спуститесь на землю.Никас Сафронов по...
  • Ромка
    Наркоман не ведует что творит . Самого в Киеве нету...«Люди стреляют др...

Разгром авторынка: россияне уверены, что Украина станет союзным государством

Разгром авторынка: россияне уверены, что Украина станет союзным государством

Мы провели опрос среди многомиллионной аудитории портала «АвтоВзгляд», чтобы выяснить, как же отразится вспыхнувший российско-украинский кризис на автомобильной жизни страны? Итоги, надо признать, оказались довольно неожиданными, хотя и ожидаемыми.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх