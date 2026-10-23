На расширенном совещании при врио начальника ГУФСИН полковнике Руслане Антипенко сотруднику Нижнетагильского отделения ОСН(б) «Россы» вручили поздравительный адрес от директора ФСИН Аркадия Гостева — боец удостоен права ношения крапового берета.
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