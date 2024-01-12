Анонсирован складной смартфон Honor Magic V2 RSR Porsche Design — первый продукт сотруднич...

Анонсирован складной смартфон Honor Magic V2 RSR Porsche Design — первый продукт сотрудничества Honor и Porsche DesignHonor представила складной смартфон Honor Magic V2 RSR Porsche Design, созданный совместными усилиями с Porsche Design, дизайнерским подразделением известного автопроизводителя, о партнёрстве с которым было объявлено в прошлом месяце.
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