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Адвокат Сабинин заявил, что будет добиваться смягчения приговора Журавелю

Адвокат Сабинин заявил, что будет добиваться смягчения приговора Журавелю

Сжегшего Коран Никиту Журавеля признали виновным по делу о государственной измене. Бывший студент признался, что сотрудничал с СБУ, и Волгоградский областной суд приговорил его к 13,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.

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