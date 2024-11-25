Адвокат Сабинин заявил, что будет добиваться смягчения приговора Журавелю

Сжегшего Коран Никиту Журавеля признали виновным по делу о государственной измене. Бывший студент признался, что сотрудничал с СБУ, и Волгоградский областной суд приговорил его к 13,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.
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