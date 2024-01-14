Bild: Более 70% немцев недовольны работой Шольца

Опрос выявил неодобрение деятельности канцлера Германии Олафа Шольца гражданами ФРГ. Как сообщает Bild со ссылкой на данные исследования института INSA, более 70% немцев оценили политика «особенно плохо».
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