Ужесточение контроля: турецкие аэропорты вводят новые правила досмотра

Турецкие власти усиливают меры безопасности в аэропортах, вводя новые правила досмотра пассажиров. Так, путешественники, отказывающиеся пройти досмотр или предоставить вещи для проверки, не будут допущены в аэропорт или в зону вылета.
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