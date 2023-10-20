Росстат спрогнозировал сокращение населения России на 8 миллионов человекЧисленность населения России к 2046 году сократится на 7,68 миллиона человек, или на 5,3%, следует из демографического прогноза Федеральной службы статистики.
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