Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 944 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Карпов
    Не минуло и ... лет, как наш глава МИД РФ наконец-то прозрел и больше никогда не будет полагаться на "добренького дяд...Лавров: РФ больше...
  • Георгий Михалев
    Обычное дело, наверное обидела она его.Россиянин сбросил...
  • Пульхерия Djem
    ДОГОВОРИТЬСЯ???  За ЭТО погибли наши ребята и мирные???? Чтобы ДОГОВОРИТЬСЯ??? ТОЛЬКО ПОБЕДА !!! Да будет так!«Тяжелейшие после...

В Германии назвали два опасных последствия вторжения ВСУ в Курскую область

В Германии назвали два опасных последствия вторжения ВСУ в Курскую область

Группа депутатов бундестага ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) заявила, что вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область повышает риски эскалации конфликта и снижает вероятность мирных переговоров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх