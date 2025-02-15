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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сушинский об Овечкине: «Пауза в 2 недели не должна негативно сказаться на его состоянии. Пускай потренируется, отдохнет – и с новыми силами и эмоциями ринется в бой»

39-летний капитан «Вашингтона» забросил 879 шайб в 1465 играх в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Он идет вторым в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 гола в 1487 играх).

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