Раскрыт источник таинственного шума в океане

Группа океанографов и морских биологов из Научного центра рыболовства на тихоокеанских островах NOAA и Университета штата Орегон раскрыла источник таинственного шума в Тихом океане, который наблюдали на протяжении двух десятилетий.
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