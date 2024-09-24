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Раскрыт источник таинственного шума в океане

Раскрыт источник таинственного шума в океане

Группа океанографов и морских биологов из Научного центра рыболовства на тихоокеанских островах NOAA и Университета штата Орегон раскрыла источник таинственного шума в Тихом океане, который наблюдали на протяжении двух десятилетий.

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