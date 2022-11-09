В Московской области журналисты провели «Один день с участковым»

В преддверии празднования Дня сотрудника органов внутренних дел представители средств массовой информации приняли участие в акции «Один день с участковым», в рамках которой познакомились с повседневной деятельностью участкового уполномоченного полиции майора полиции УМВД России по Сергиево-Посадскому г.