В Московской области журналисты провели «Один день с участковым»

В преддверии празднования Дня сотрудника органов внутренних дел представители средств массовой информации приняли участие в акции «Один день с участковым», в рамках которой познакомились с повседневной деятельностью участкового уполномоченного полиции майора полиции УМВД России по Сергиево-Посадскому г.
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