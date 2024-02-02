Безнадежный кандидат. Бориса Надеждина ждёт уголовное дело за связи с иноагентами и экстремистами?

Медвежий угол
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Медвежий угол

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Комментарии
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Александр Григоров
Этот как ребенок ...если дорвется до ыласти то продаст и страну и народ и не поморщится
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55 мин.
Я
Яна
Я думаю, что подобное маловероятно-народ не позволит.
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29 мин.
Евгений Луговцев
А зачем России возвращаться в Европу? Чтобы мужики одели килты, стринги, красили губы. Да насрать на эту Европу как и на этого европейца Надеждина. Почему он ещё не вялится с Навальным  в камере?
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15 мин.

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