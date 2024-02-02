Безнадежный кандидат. Бориса Надеждина ждёт уголовное дело за связи с иноагентами и экстремистами?

ИА Новороссия Фото: globallookpress/Alexey Belkin Политик Борис Надеждин - выходец из оппозиционного-либерального лагеря, подал 31 января собранные подписи в ЦИК для регистрации в качестве кандидата в президенты России.
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