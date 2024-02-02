Безнадежный кандидат. Бориса Надеждина ждёт уголовное дело за связи с иноагентами и экстремистами?

Этот как ребенок ...если дорвется до ыласти то продаст и страну и народ и не поморщится

Евгений Луговцев

А зачем России возвращаться в Европу? Чтобы мужики одели килты, стринги, красили губы. Да насрать на эту Европу как и на этого европейца Надеждина. Почему он ещё не вялится с Навальным в камере?