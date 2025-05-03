ВС РФ запретил банкам односторонне вводить новые комиссии по кредитным картам

Верховный суд России отменил решения нижестоящих инстанций, ранее поддержавших право Альфа-банка в одностороннем порядке изменять условия по кредитным картам, и признал ничтожным пункт о новой комиссии за снятие наличных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии