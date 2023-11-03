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Чем закрытие Балтийского моря для России обернется для НАТО

Чем закрытие Балтийского моря для России обернется для НАТО

Чем закрытие Балтийского моря для России обернется для НАТО AlexCoderЧем закрытие Балтийского моря для России обернется для НАТО AlexCoder В Москве раскрыли последствия Европейские политики в последнее время все чаще предлагают превратить Балтийское море во “внутренние воды” НАТО.

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