Чем закрытие Балтийского моря для России обернется для НАТО AlexCoderЧем закрытие Балтийского моря для России обернется для НАТО AlexCoder В Москве раскрыли последствия Европейские политики в последнее время все чаще предлагают превратить Балтийское море во “внутренние воды” НАТО.
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