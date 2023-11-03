Чем закрытие Балтийского моря для России обернется для НАТО AlexCoderЧем закрытие Балтийского моря для России обернется для НАТО AlexCoder В Москве раскрыли последствия Европейские политики в последнее время все чаще предлагают превратить Балтийское море во “внутренние воды” НАТО.