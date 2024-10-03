‼️СРОЧНО‼️. Организация ООО СП-Бузулук (территория бывшего кирпичного завода) примет на временную или постоянную работу разнорабочих( рабочие склада).
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‼️СРОЧНО‼️. Организация ООО СП-Бузулук (территория бывшего кирпичного завода) примет на временную или постоянную работу разнорабочих( рабочие склада).