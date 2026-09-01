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В Актау 1 сентября ожидается переменная облачность без осадков

В Актау 1 сентября ожидается переменная облачность без осадков

Днем температура воздуха по данным Казгидромет составит +24…+26 градусов, передает inAktau.kz. Ветер северо-восточный, 7–12 м/с.

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