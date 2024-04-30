11 полезных, а главное, ВКУСНЫХ обедов до 500 килокалорий

Низкокалорийный обед не обязан быть невкусным или непитательным. Но для бесстрашных гурманов придумано много разных замечательных блюд, в то время как следящим за фигурой приходится есть довольно-таки скучную пищу.
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