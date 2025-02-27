Стивен Сигал встретился в Москве с якутским героем СВО Андреем Григорьевым

Американский актёр и режиссёр Стивен Сигал, занимающий должность спецпредставителя МИД России по вопросам гуманитарных связей РФ и США встретился с якутским военнослужащим-участником спецоперации Андреем Григорьевым, известным своей победой в рукопашном бою с украинским бойцом.
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