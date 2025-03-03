Фонд «Добровольцы Донбасса» оказывает помощь в реабилитации пострадавших

Фонд добровольцев Донбасса продолжает свою важную миссию, оказывая помощь тем, кто в ней нуждается. В последние месяцы организация меняет свое направление, сосредоточив усилия на реабилитации пострадавших людей.
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