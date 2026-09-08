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Царьград

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Метеоновости: Ветер в Москве улучшит качество воздуха 8 сентября

Метеоновости: Ветер в Москве улучшит качество воздуха 8 сентября

Ведущий специалист Татьяна Позднякова из «Метеоновостей» сообщила, что в столице ожидается сильный северо-западный ветер, который в ближайшие дни предотвратит накопление вредных примесей в воздухе.

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