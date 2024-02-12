На Украине женщины провели митинг за мобилизацию уклонистов

На Украине в городе Винница жены военных провели митинг с требованием мобилизации уклонистов. Женщины несли в руках плакаты с надписями: «Почему уже второй год воюют одни и те же», «Демобилизация после 18 месяцев на фронте», «Почему уклонист имеет право на спокойную жизнь, а мой муж нет».