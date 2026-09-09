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Не простила предательство, уехала в Париж и встретилась с бывшим спустя годы: судьба Екатерины Солоцинской

Не простила предательство, уехала в Париж и встретилась с бывшим спустя годы: судьба Екатерины Солоцинской

В июне 2026 года Екатерина Солоцинская отметила свой 50-летний юбилей. В личном блоге она поддалась сдержанной иронии, подтожив дату короткой фразой: «50, полет нормальный.

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