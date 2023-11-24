Пентагон и искусственный интеллект

ЛЕОНИД САВИН Экзистенциальные угрозы искусственного интеллекта могут поставить под вопрос само существование человечества Белый дом и Министерство обороны США синхронизируют свои стратегии в области информационных технологий.
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