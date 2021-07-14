Закон и Порядок

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Российские компании выпустили новые модели сельхозтехники

Российские компании выпустили новые модели сельхозтехники

Российский завод «ПРОМАГРОТЕХНОЛОГИИ», расположенный в г. Кропоткин Краснодарского края, в феврале 2021 года запустил производство новой линейки полунавесных оборотных плугов SOLAR FIELDS, а также культиваторы SOLAR FIELDS для сплошной обработки.

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