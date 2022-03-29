Associated Press: Хиллари Клинтон предложили озвучить великаншу в мюзикле

Американский политик Хиллари Клинтон озвучит роль одного из персонажей мюзикла «В лес». Им станет мстительная великанша, мужа которой убил мальчик Джек, пишет агентство Associated Press со ссылкой на объявление Репертуарного театра Арканзаса.
Американский политик Хиллари Клинтон озвучит роль одного из персонажей мюзикла «В лес». Им станет мстительная великанша, мужа которой убил мальчик Джек, пишет агентство Associated Press со ссылкой на объявление Репертуарного театра Арканзаса.
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