В Смоленске Россельхознадзор отправил на утилизацию 400 кг форели

Груз неизвестного происхождения следовал из России в Беларусь Смоленские таможенники остановили на границе РФ водителя авто с рыбной продукцией, который пытался выехать в Республику Беларусь в обход пункта ветконтроля.
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