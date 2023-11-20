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Гитарист Аллы Пугачевой назвал причину появления певицы в монастыре на Кипре

Гитарист Аллы Пугачевой назвал причину появления певицы в монастыре на Кипре

Музыкант и друг певицы откровенно рассказал, зачем Пугачева пришла в монастырь.После недолгого визита в Россию известная певица Алла Пугачева уехала на Кипр, и вскоре ее заметили в местном монастыре Как рассказал бывший гитарист Пугачевой и ее друг Александр Левшин, певица и раньше бывала в храмах, в том числе и тогда, когда их группа ездила на гастроли.

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