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Аргументы и Факты

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Ортопед Литвиненко посоветовал делать перерывы в работе каждые 40 минут

Ортопед Литвиненко посоветовал делать перерывы в работе каждые 40 минут

В эксклюзивном комментарии для aif.ru врач-ортопед Андрей Литвиненко рассказал, чем можно заменить ходьбу, если нет возможности часто выходить на улицу и делать минимальное количество шагов для здоровья.

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