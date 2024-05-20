В СВАО организуют экскурсию и концерты – афиша

Экскурсия в Останкинском 21 мая в 12.45 в Музее космонавтики (просп. Мира, 111) состоится экскурсия, посвящённая 90-летию со дня рождения лётчика-космонавта, первого человека, вышедшего в открытый космос, Алексея Леонова.